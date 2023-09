Poslanci Smeru-SD nepodporia zmeny pri vydávaní potvrdení cudzincom

Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal šéf Smeru-SD Robert Fico. Smer-SD nesúhlasí ani s tým, aby parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Smer-SD označil vydávanie potvrdení za protizákonný postup. Fico tvrdí, že polícia akceptovala od nelegálnych migrantov falošné údaje. Zmenu zákona považuje za výhovorku. Odkázal šéfovi polície Štefanovi Hamranovi, prezidentke Zuzane Čaputovej i premiérovi Ľudovítovi Ódorovi, že zlyhali v prístupe k nelegálnym migrantom. Receptom na nelegálnu migráciu je podľa Fica nasadenie armády, hliadok i techniky.

Podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák označil návrh novely za obchádzanie problému. Vláda sa podľa neho týmto krokom chce vyhnúť zadržiavaniu migrantov. Cudzinci by podľa neho už dnes nemali dostávať potvrdenie o zotrvaní. Pokiaľ sa migranti na územie Slovenska dostanú, treba ich podľa neho okamžite zadržať.

Vláda v stredu odobrila novelu zákona o pobyte cudzincov, z ktorej vyplýva, že polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Dostávať by ho nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda tak reaguje na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhuje materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.