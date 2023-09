Sulík: Zmena pri vydávaní potvrdení pre cudzincov nie je dobrým riešením

Dôsledkom podľa neho bude stúpajúci počet prichádzajúcich migrantov. Zdôraznil, že každá krajina musí vedieť ochrániť svoju štátnu hranicu.

Sulík sa obáva, že keď sa dnešná povinnosť vydávania potvrdení zdobrovoľní, efekt, ktorý priťahuje migrantov, bude ešte vyšší a ich počet neklesne. Myslí si, že o cudzincoch potom nebude mať Slovensko evidenciu.

Ak polícia kapacitne nestíha chrániť hranicu, treba podľa neho nasadiť armádu a ďalšie silové zložky. Sulík by bol aj za uzavretie hranice. „Myslím si, že by pomohlo uzavrieť hranicu z dôvodu, že nefunguje schengenská zmluva. Keby fungovala, maďarsko-srbská hranica by už bola chránená, uzavretá, tak aby nedochádzalo k ilegálnej migrácii. To sa nedeje,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii.

Vláda v stredu odobrila novelu zákona o pobyte cudzincov, z ktorej vyplýva, že polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Dostávať by ho nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda tak reaguje na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhuje materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.