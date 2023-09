Galek: Zastavením spaľovania uhlia v Novákoch Slovensko ušetrí 840 mil. eur

Ročne v elektrárni štát podporoval výrobu elektriny sumou 120 miliónov eur. Uviedol to na brífingu podpredseda strany SaS Karol Galek, v súvislosti s dokumentom strany o 20 zrealizovaných opatreniach v oblasti životného prostredia, ktoré sú späté s energetikou.

„Dotácie na pálenie uhlia sa v tomto roku skončia, pôvodne mali trvať do roku 2030. Za sedem rokov teda v cenách elektriny vďaka tomuto opatreniu (zastaveniu spaľovania, pozn. TASR) ušetríme 840 miliónov eur. Takisto si naše životné prostredie uľaví od 10 miliónov ton emisií CO2. Slovensko sa vďaka tomu stane šiestou najčistejšou krajinou v rámci EÚ. Ďaleko za nami zostanú krajiny ako Nemecko (20. najčistejšie) alebo Česká republika na 22. mieste,“ spresnil Galek.

„Návrhy pre zelenú ekonomiku sme spísali aj v našom volebnom programe a taktiež v kostre tzv. energetickej bezpečnosti, ktorú sme rozoslali našim politickým partnerom a odbornej verejnosti. Všetky ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú životného prostredia, nielen energetiky, budeme prezentovať aj tento víkend, v sobotu (9. 9.) na našej programovej konferencii,“ priblížil podpredseda SaS.

SaS je podľa slov predsedu strany Richarda Sulíka jednoznačne za ochranu životného prostredia. „Robme to však s rozumom. Ideálne tak, že budeme pritom aj šetriť peniaze, ako je to napríklad pri elektrárni Nováky. Vyhodnocujme pritom, koľko ktoré opatrenie stojí. Ak máme na výber viacero opatrení, tak začnime realizovať to, kde za najnižší peniaz ušetríme jednu tonu CO2,“ dodal Sulík.