Video: Medveď vtrhol rodine do obývačky, potom si to užil v spálni

Medveď baribal sa vlámal do obydlia neďaleko jazera Tahoe v pohorí Sierra Nevada a hľadal tam jedlo. Keď si zobral občerstvenie, namieril si to rovno do spálne. Bezpečnostná kamera zachytila, ako zviera vtrhlo do obývačky, zatiaľ čo majiteľ nehnuteľnosti bol na lodi na jazere. Majiteľ Brian Sumner sa domnieva, že medveďovi sa podarilo dostať dovnútra cez okno, ktoré nechal pootvorené.

Na videu je vidieť, ako sa medveď snaží vyňuchať nejaké jedlo. Rýchlo stratí záujem o niečo v blízkosti gauča a rozhodne sa zamieriť do kuchyne. Nakoniec skončil pri arašidoch a čipsoch z koša, no do chladničky sa mu nepodarilo dostať. Po drobnom občerstvení sa medveď rozhodol odísť do spálne, kde sa vyváľal v posteli. Summer pre miestnu televíznu stanicu KCRA uviedol, že škody boli po medvedej návšteve minimálne, ale aj tak to bolo desivé.

Video: Medveď si užil jedlo a voľnú posteľ