Expertka na učenie radí: Takto si pomocou štyroch krokov zapamätáte hocičo

Austrálska expertka odhalila svoj spoľahlivý trik, ako si takmer okamžite zapamätať akúkoľvek informáciu. Doktorka Sarah Ravová má milióny fanúšikov na TikToku, kde sa delí o tipy na štúdium a zvýšenie produktivity.

V jednom zo svojich videí podrobne opísala svoj postup zapamätania si informácií v štyroch krokoch:

Prečítajte si informáciu v duchu Prečítajte ju nahlas Zatvorte oči a povedzte ju spamäti Napíšte ju z spamäti

Ravová uviedla, že by ste mali začať tým, že si materiál prečítate v hlave a potom si ho prečítate znova nahlas, čo môžu byť pre niektorých ľudí prirodzené študijné návyky. Potom odporučila zavrieť oči a nahlas si informácie povedať spamäti. Štvrtým a posledným krokom podľa Ravovej je zapísať si, čo ste sa naučili z pamäti.

Video si na sociálnej sieti pozreli milióny ľudí a zanechali stovky komentárov, v ktorých sa podelili o svoje skúsenosti s touto metódou. Mnohí priznali, že zaznamenali veľký úspech a podarilo sa im spraviť všetky skúšky.

Ravová v ďalšom videu uviedla, že odporúča Feynmanovu techniku, keď sa snažíte naučiť veľa informácií naraz. Metódu učenia v štyroch krokoch používal teoretický fyzik a nositeľ Nobelovej ceny Richard Feynman.

Prvé kroky spočívajú v tom, že sa naučíte obsah a potom sa "pokúsite naučiť tému niekoho, kto ju nepozná", napríklad dieťa. ako vysvetlila: "To vás prinúti zjednodušiť obsah, použiť analógie a príklady na lepšie vysvetlenie a skutočne vyzdvihnúť oblasti, ktorým sami úplne nerozumiete. Podporí vás to aj v tom, aby ste si informácie zapamätali, pretože keď učíte, hovoríte veci nahlas, používate reč tela a plne sa zapájate do odovzdávania svojho posolstva."

Ravová uviedla, že by ste sa potom mali "vrátiť k oblastiam, v ktorých ste sa zasekli", a vyvinúť "lepšie spôsoby ich vysvetľovania". Štvrtým a posledným krokom je "opakovanie až do dokonalosti".