Video: V polievke sa niečo začalo hýbať. Toto si stavbár rozhodne neobjednal

Donáška jedla sa zmenila na horor, keď si zákazník našiel v čínskej polievke niečo nechutné. Sam Hayward už začal jesť svoju hubovú polievku s rezancami, keď si všimol, že sa v nej niečo hýbe. Šokovaný stavbár zo Stroodu v Kente zobral svoj mobilný telefón a natočil, ako sa v polievke šklbe myš.

Hayward následne zavolal do miestnej reštaurácie, z ktorej si s priateľkou objednali čínske jedlo. V reštaurácii však popreli, že by jedlo bolo z ich prevádzky, a keďže Hayward a jeho partnerka zaplatili v hotovosti, nemohli svoj nákup dokázať, pretože nemali žiadnu účtenku. Hayward pre Daily Mail uviedol, že si najprv myslel, že hlodavec je veľká huba, až potom si všimol chvost.

"Začal som jesť, dojedol som asi tri štvrtiny až polovicu a potom som si pomyslel: To je veľká huba, však? Šklbalo sa to... Nie som odborník na zvieratá, ale nemohlo to byť živé. Nemohol som tomu uveriť. Bolo mi z toho zle. Asi 25 minút som strávil na záchode po tom, čo som sa snažil vyvracať,” uviedol Hayward.

O tom, čo ho prinútilo vziať telefón, Hayward vysvetlil: "Stále som bol v šoku. Neviem, prečo som to natočil, ale urobil som to. Prvé, čo som chcel urobiť, bolo na niekoho sa nahnevať, tak som zavolal do bistra a oni mi povedali, aby som to dokázal. Emily použila len hotovosť a nedostali sme účtenku, takže sme nemohli.”

Hayward tvrdí, že čínska reštaurácia v Gillinghame, kde bol takmer 20 rokov pravidelným zákazníkom, len poprela, že by to bolo ich jedlo. Ako dodal: "Jediné, čo som chcel, bolo, aby sa ospravedlnili - čisto z princípu. Nechcel som, aby mi povedali: Sam, máš čínske jedlo do konca života zadarmo. O to mi nešlo.”