Podnikatelia aj politici sú za lepšie pravidlá prijímania legislatívy

K narýchlo pripraveným zmenám sa v takom prípade nemá možnosť vyjadriť ani odborná verejnosť, upozorňujú zamestnávatelia združení v Iniciatíve za právny štát. Predstavitelia viacerých politických strán uznávajú, že ide o problém a ak to bude po septembrových voľbách v ich rukách, podporili by vylepšenie pravidiel v tejto oblasti. Zhodli sa na tom v utorok na odbornej predvolebnej diskusii, zorganizovanej v Bratislave Americkou obchodnou komorou (AmCham) v SR v spolupráci s partnermi.

Problém so skráteným legislatívnym konaním bol na Slovensku vždy, vyhrotil sa však v končiacom sa volebnom období, upozornil Jozef Hajko z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Pripustil, že boli aj krízové situácie, kedy bolo zrýchlené konanie odôvodnené, inokedy sa však podľa neho tento inštitút zneužíval. Neodmieta úpravu pravidiel, problém však vidí skôr v tom, aby mali politici vôľu dodržiavať existujúce pravidlá. „Keby sa skutočne dodržiavalo to, čo je v rokovacom poriadku dnes, akým spôsobom sa má pristupovať k skrátenému legislatívnemu konaniu, veľa zákonov v poslednom volebnom období by sa neprijímalo týmto spôsobom,“ zdôraznil.

Doterajšia skúsenosť však podľa Márie Kolíkovej z SaS ukázala, že práve pre problémy s interpretáciou a dodržiavaním existujúcich pravidiel je potrebné ich spresniť. „Sme nútení prijímať zložitú právnu úpravu, aby sme v nej vyjadrili všetko, čo očakávame, že sa stane. Lebo potom príde iná garnitúra a tie jednoduché pravidlá, pri ktorých bol jasný cieľ, vyjadrený aj v dôvodovej správe, nenaplní,“ upozornila.

Podobne to vidí aj Lucia Kurilovská z Hlasu-SD. Skrátené legislatívne konanie má podľa nej zmysel a existujú situácie, ktoré si ho vyžadujú. „Ale keď sme svedkami, že je zneužívané, alebo nadštandardne využívané, tak vidíme, že musíme jasnejšie stanoviť tie pravidlá. Keď sme svedkami toho, že sa na to hľadí inak a iným spôsobom sa vysvetľujú,“ doplnila.

Diskusia o nastavení pravidiel prijímania legislatívy je podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska dôležitá, pretože to prináša ďalekosiahle následky pre všetkých, vrátane podnikateľov. „V legislatíve je priestor na sprísnenie a lepšie nastavenie mantinelov, aby nemohli byť zneužívané. Ale časť z toho je aj dôsledkom politickej kultúry a prístupu k dodržiavaniu pravidiel. Tieto dve veci idú v kombinácii,“ priblížila.

Milan Vetrák z hnutia OĽANO a priatelia si nemyslí, že by sa skrátené konanie v uplynulom volebnom období využívalo nadmerne. Väčšina takto prijímanej legislatívy totiž súvisela s pandémiou, vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Bez týchto mimoriadnych okolností by nebola žiadna odchýlka vo využívaní tohto inštitútu oproti predchádzajúcim vládam. „Ako boli kvalitné a či boli dodržané dôvody, na to máme určité kontrolné mechanizmy. Otázka by mala smerovať aj k tomu, či tie kontrolné mechanizmy sú nastavené správne a či by sme aj tie nemali zlepšiť,“ dodal.