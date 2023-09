Kremeľ odmietol potvrdiť správy o možnom stretnutí Putina s Kim Čong-unom

Na otázku, či môže Kremeľ potvrdiť informáciu o stretnutí, Peskov odpovedal: „Nie, nemôžeme. Nemáme k tej téme, čo povedať.“

Hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Adrienne Watsonová v pondelok uviedla, že rokovania Severnej Kórey a Ruska o zbraniach pokročili a že Kim má vycestovať do Ruska.

O tejto ceste v pondelok informoval aj americký denník The New York Times (NYT). S odvolaním sa na americké a spojenecké zdroje uviedol, že severokórejský líder vycestuje v septembri zrejme obrneným vlakom zo severokórejského Pchjongjangu do ruského Vladivostoku.

Obaja lídri by sa mali vo Vladivostoku zúčastniť na Východnom ekonomickom fóre, naplánovanom na 10. až 13. septembra.

Podľa NYT chce Putin od Severnej Kórey získať delostrelecké granáty a protitankové rakety. Kim by pritom mohol údajne vycestovať až do Moskvy v snahe získať modernú technológiu pre satelity a jadrové ponorky ako aj potravinovú pomoc pre svoju krajinu.

Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby minulý týždeň povedal, že Rusko napreduje v tajných rozhovoroch so Severnou Kóreou s cieľom získať muníciu pre vojnu proti Ukrajine.

Pchjongjang, ktorý už aj tak čelí medzinárodným sankciám pre svoj jadrový program, opakovane popiera, že by Rusku dodával zbrane. Podľa Washingtonu však vlani Severná Kórea napriek tomuto zapieraniu dodala Rusku zbrane, ktoré boli určené pre žoldniersku Vagnerovu skupinu.