Video: Mama radí, ako jednoducho zabezpečiť kuchynské skrinky. Takto sa do nich deti nedostanú!

Mama sa na internete podelila o jednoduchý trik, ako zabezpečiť kuchynské skrinky, aby sa do nich nedostalo malé dieťa. Stačí vám len drevená varecha.

Udržať malé deti mimo skriniek v kuchyni, kde sa často nachádzajú aj nebezpečné veci, je niekedy priam nemožná misia. Jedna z mám sa na internete podelila o to, ako sa jej darí držať ruky svojich malých detí mimo kuchynských skriniek, a to aj bez špeciálnych ochranných zabezpečení. Všetko, čo na to potrebujete, je drevená varecha a gumička na vlasy.

Dvojnásobná mama Lisa Flom svojimi dôvtipnými trikmi pomáha svojím sledovateľom zvládať rôzne rodičovské nástrahy, ktoré si zažila na vlastnej koži. V jednom videu predviedla, ako použiť varechu a gumičku na zabezpečenie skriniek v kuchyni.

Cez dvojité rúčky dvierok skrinky prestrčila drevenú varechu. Na jednu stranu zachytila gumičku na vlasy a natiahla ju aj cez druhú stranu varešky. Následne ukázala, že takto zabezpečená skriňa sa nedá otvoriť.

Mnohé mamičky boli ohromené jej jednoduchým trikom. Niektoré si však neboli isté, že to bude fungovať pri ich deťoch, pretože by určite prišli na to, ako to obísť.