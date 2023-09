The Rolling Stones po 18 rokoch vydajú prvý album s pôvodným materiálom

Členovia skupiny Mick Jagger (80), Keith Richards (79) a Ronnie Wood (76) poskytnú v stredu 6. septembra vo východolondýnskej štvrti Hackney rozhovor o novom materiáli americkému televíznemu moderátorovi Jimmymu Fallonovi. Fanúšikovia ho môžu sledovať na platforme YouTube v priamom prenose, ktorý je naplánovaný na 15.30 h SELČ.

Od vydania LP platne „A Bigger Bang“ je to prvýkrát po 18 rokoch, čo The Rolling Stones vytvorili album s novým pôvodným materiálom. Nateraz posledný štúdiový album „Blue & Lonesome“ vyšiel v roku 2016, obsahoval však bluesové cover verzie (skladby prevzaté od iných interpretov).

Skupina koncom augusta zverejnila skrytú reklamu na svoj avizovaný album v miestnych novinách Hackney Gazette. Výraz Hackney Diamonds je vo východnom Londýne slangový výraz pre črepiny zo skiel áut a výkladov rozbitých počas lúpeže.

Skupina vznikla začiatkom 60. rokov. Jagger a Richards predtým pôsobili v bluesovej kapele. V roku 1989 boli The Rolling Stones (s členmi Billom Wymanom, Brianom Jonesom, Charliem Wattsom, Ianom Stewartom, Mickom Taylorom, sirom Mickom, Richardsom a Woodom) uvedená do Rockandrollovej siene slávy.

Formácia mala v Spojenom kráľovstve osem singlov na prvom mieste rebríčkov vrátane „(I Can't Get No) Satisfaction“, „Paint It Black“ alebo „Honky Tonk Women“.

Skupina vlani absolvovala európske turné s názvom Sixty, ktorým oslávila 60. výročie svojho pôsobenia na hudobnej scéne. Po smrti dlhoročného bubeníka skupiny Charlieho Wattsa, ktorý zomrel v auguste 2021 ako 80-ročný, sa k nim na turné pridal americký hráč na bicie nástroje Steve Jordan.