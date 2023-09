Na trhu sa nachádza nebezpečná kozmetika. Nemáte tieto výrobky doma?

Do systému Safety Gate Rapex - systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch ich nahlásili kontrolné orgány v Maďarsku, Taliansku a Švédsku. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

Ide o tieto výrobky:

Private Collection Sensation Storm Eau de Toilette – toaletná voda

Golden Challenge - toaletná voda

Black Gentiluomo Eau de Toilette – toaletná voda

Black No1 Eau de Parfum – parfumovaná voda

Jungle Snake Eau de Parfum for women – parfumovaná voda pre ženy

OSO No Guts No Glory – parfumovaná voda



Eau de Toilette vaporisateur – toaletná voda

Eau De Toilette for men – toaletná voda pre mužov

Eau de parfum natural spray for women – parfumovaná voda pre ženy

Eau de Parfum for women – parfumovaná voda pre ženy

mousse/FIZZ CONTROL – penové tužidlo na vlasy

Eau De Parfum 100 ml – parfumovaná voda



Chic Eau de Parfum for women – parfumovaná voda pre ženy

Miss cherie – toaletná voda pre ženy

Touch tatus – toaletná voda pre ženy

Valiant – toaletná voda pre ženy

Roco – parfumovaná voda pre mužov

Placeres femme – toaletná voda pre ženy



Pink – toaletná voda pre ženy

One – toaletná voda pre mužov

Ok the One – toaletná voda pre mužov

Mademoiselle – toaletná voda pre ženy

Love in love – toaletná voda pre ženy

Darkys – parfum



Carol/carol purple – toaletná voda pre ženy

Blue codice – toaletná voda pre ženy

CROOK – parfumovaná voda pre ženy

SI FEMME CHARME – parfumovaná voda

LOVE YOU! – parfumovaná voda

REVE ETERNEL – parfumovaná voda pre ženy

Foto: uvzsr.sk



Bagno doccia – sprchový gél

Cocopulp Lightening Cream – krém na zosvetlenie pokožky

Super White Beauty Cream – krém na zosvetlenie pokožky