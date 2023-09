Poslanci Hlasu-SD podporia mimoriadnu schôdzu k téme nelegálnej migrácie

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Premiér Ľudovít Ódor, ktorý je poverený riadením rezortu vnútra, by mal podľa neho prísť do parlamentu vysvetliť situáciu. Zároveň kritizoval, že v čase narastajúceho problému s migráciou musel z funkcie odísť minister vnútra Ivan Šimko. Podpredsedníčka strany Denisa Saková vyhlásila, že o raste migračnej vlny sa vedelo už na jar a opatreniami sa dalo predísť súčasnej situácii.

Saková pripomenula, že zákon o pobyte cudzincov povoľuje zaistiť nelegálnych migrantov, pokiaľ nie je preukázaný ich pôvod. Slovensko by malo podľa nej využiť diplomatické kontakty a pôdu Európskej únie (EÚ), Európskej komisie či Vyšehradskej štvorky na to, aby sme reťazovú návratovú politiku urobili účinnou.

„Máme možnosť podľa smernice EÚ robiť kompenzačné patrenia oproti drastickému zatváraniu hraníc,“ vyhlásila. Ak by sa zaviedli opatrenia už na jar, bol by to podľa Sakovej odstrašujúci príklad pre prevádzačov. Pellegrini dodal, že Slovensko svojím prístupom legalizuje nelegálnych migrantov, ktorí vstupujú na naše územie, keď im vydáva potvrdenia.

Na tlačovej konferencii vystúpili aj starostovia obcí z okresu Veľký Krtíš. Kritizovali, že nedostali pomoc a usmernenie a s príchodom migrantov si museli pomôcť sami. Pellegrini je presvedčený, že so situáciou by mala pomáhať armáda.

Pellegrini zároveň informoval, že poslanci pôsobiaci v Hlase-SD podporia otvorenie schôdze týkajúcej sa stabilizácie situácie s pediatrami, no podpora novej legislatívy bude závisieť od jej obsahu. Hlas-SD však nebude podporovať rokovanie o novelizácii Trestného zákona. Považuje za neprijateľné otvárať túto tému v období predvolebného chaosu.