Sulík: Strana SaS je proti nelegálnej migrácii. Štát si musí vedieť ochrániť svoje hranice

Ak to polícia nezvláda, mala by jej prísť na pomoc armáda. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda SaS Richard Sulík.

„Migranti budú na hraniciach a väčšina z nich bude chcieť tranzitovať cez Slovensko ďalej, do západnej Európy. To však neznamená, že by mali byť pustení cez maďarsko-slovenskú hranicu,“ podotkol tímlíder SaS pre zahraničné veci Juraj Droba.

Nasadenie Ozbrojených síl SR je v podľa tímlídra pre bezpečnosť Juraja Krúpu v tejto situácii vítané. Poukázal, že cudzinecká polícia je poddimenzovaná. Od roku 2015, odkedy prebieha migračná kríza, sa do nej nijako neinvestovalo. „Žiadnemu vedeniu ministerstva vnútra sa nepodarilo túto situáciu vyriešiť a permanentne narážame na tie isté problémy. Preto sme občas nútení sa obrátiť aj na iné silové zložky,“ poznamenal Krúpa.

Vysvetlil, že od armády by sa neočakávala odborná a kvalifikovaná činnosť, ale asistencia pri niektorých úkonoch. Polícia by tak mohla byť aktívnejšia v iných oblastiach pri zvládaní migrácie. Ak armáda nebude stíhať, na pomoc môžu prísť podľa Sulíka aj ďalšie zložky.

Droba nepovažuje aktuálnu situáciu s nelegálnou migráciou na maďarsko-slovenských hraniciach za náhodu. „Myslíme si, že je to ďalší z radu perfídnych krokov Viktora Orbána, ktorý zrazu uvoľnil množstvo tých, ktorí prevádzajú nelegálnych migrantov cez hranice,“ skonštatoval. Maďarský premiér Orbán chcel podľa Drobu takto pred parlamentnými voľbami „prikúriť“ na Slovensku a otvoriť tému pre populistov.

Mimoriadnu schôdzu k nelegálnej migrácii netreba podľa Sulíka otvárať. Považujú to za predvolebnú kampaň a politické divadlo. Mimoriadna schôdza súvisiaca so zmenou v Trestnom zákone je jediná, ktorú SaS podporí.