Profesionálna upratovačka: Umývačku riadu by som si nikdy nekúpila

Bolesť chrbta, strata času a vysoké náklady – to sú najčastejšie dôvody, ktoré mnohých z nás vedú ku kúpe umývačky riadu, ktorá nás navždy zbaví povinnosti jeho umývania. O to prekvapivejšie je tvrdenie profesionálnej upratovačky Lebby Denneyovej, ktorá by si umývačku riadu nikdy nekúpila.

28-ročná profesionálka v rozhovore pre britský Mirror tvrdí, že aj niektoré zdanlivo prospešné a čisté domáce pomôcky ukrývajú hŕbu špiny a baktérií. Okrem umývačky riadu k nim podľa nej patrí záchodová kefa a drevená záchodová doska.

Upratovačka s 10-ročnou praxou by si ďalej podľa vlastných slov nikdy nekúpila behúne, horizontálne žalúzie, či tmavé vodovodné kohútiky, ktoré sa rýchlo zašpinia a ťažko čistia.

„Neodporúčam kupovať ktorýkoľvek z týchto predmetov – väčšina je jednoducho nehygienická a ostatné si vyžadujú extrémnu údržbu, a toľko stresu do života nepotrebujeme,“ tvrdí Denneyová.

„Neodporúčam drevenú kuchynskú linku. Jej údržba vám zaberie veľa času – treba ju pravidelne obrusovať,“ radí upratovačka. „Okrem toho na nej prespáva voda a baktérie, môže dokonca splesnivieť, ak je umiestnená v blízkosti kohútika.“

Hlavným problémom umývačiek riadu je podľa odborníčky nedostatočná údržba. „Ak nie je dôsledne čistená a udržiavaná, začne z nej páchnuť a hromadí sa v nej špina – mne postačuje obyčajná mydlová voda,“ pokračuje Denneyová.

„Ak chcete mať čistú domácnosť, musíte byť na seba prísni a pravidelne sa zbavovať predmetov, ktoré už nepotrebujete. Ak ste to za posledného pol roka nepoužili, hoďte to do koša. Tento krok zabráni hromadeniu prachu,“ radí na záver profesionálka.