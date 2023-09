Medzi letnou a zimnou prikrývkou je obrovský rozdiel. V ktorom mesiaci ich vymeniť?

Ak si potrpíte na kvalitný spánok, pravdepodobne sa u vás nájdu dva typy posteľných prikrývok. Tá ľahšia poslúži v letných mesiacoch, keď je doma príliš teplo na to, aby sme sa museli chrániť pred zimou. Zimná prikrývka nám zas dodáva dodatočnú izoláciu.

Kedy je ten pravý čas na výmenu letnej prikrývky za zimnú? Hádate správne, že ideálny termín indikujú klesajúce teploty vonkajšieho prostredia, no netreba čakať až do zimy. Ako totiž pre britský portál Mirror uvádza spánkový špecialista James Higgins, prikrývky by sme mali meniť presne siedmeho októbra.

„Z našich údajov vyplýva, že existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú ovplyvňujú čas výmeny prikrývok,“ tvrdí Higgins, ktorý je riaditeľom spoločnosti Ethical Bedding, ktorá sa živí predajom posteľných prikrývok a vankúšov.

„Na základe dvojročných sledovaní vývinu nočnej teploty počas jesene sme zistili, že k výraznému poklesu teploty dochádza v druhej polovici októbra,“ pokračuje Higgins.

Odborník ďalej tvrdí, že deviateho októbra pravidelne dochádza k zníženiu vonkajšej nočnej teploty pod mínus 10 stupňov Celzia, pričom tento trend sa v nasledovných dňoch opakuje. „Na základe týchto údajov a vzorcov správania počasia z minulosti odporúčame meniť posteľné prikrývky počas druhého víkendu tohto mesiaca,“ dodáva Higgins s tým, že tento rok presný termín pripadá na siedmeho októbra.