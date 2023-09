Erikovi Tomášovi by neprekážalo byť vo vláde s premiérom Ficom

Hnutie OĽANO a priatelia nevylučuje podľa Michala Šipoša prípadnú podporu Ivanovi Korčokovi v boji o prezidentské kreslo. Líder KDH Milan Majerský vylúčil, že by hnutie bolo vo vláde so stranami, ktoré by mali zelenú kartu pri hlasovaní o kultúrno-etických otázkach ako interrupcie či registrované partnerstvá. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo.

Tomáš zároveň vylúčil, že by predseda Hlasu Peter Pellegrini kandidoval na jar v prezidentských voľbách. „Chce sa sústrediť na premiéra, respektíve doviesť stranu Hlas k dobrému výsledku vo voľbách,“ povedal.

Majerský nepredpokladá, že by kandidátom hnutia na post prezidenta mohol byť František Mikloško. „Vyjadril sa, že už nebude kandidovať v prezidentských voľbách,“ pripomenul. Odmietol tiež ísť do koalície s stranami, ktoré chcú zrušiť špeciálnu prokuratúru a zabrániť vyšetrovaniu korupčných káuz. Podľa jeho slov ho prekvapil aj volebný program PS.

Šipoš nevylúčil, že by v prezidentskom boji podporili Korčoka. „Všetko je otvorené. Uvidíme, akí kandidáti budú. Ale je to jedna z možností,“ odkázal.

Všetci traja diskutéri sa zhodli v tom, že situácia v zdravotníctve je kritická a treba ju riešiť. Navrhované skrátenie otváracích hodín pre pohotovosti považujú len za krátkodobé riešenie, volajú však po komplexnom riešení problému. „Pre krátkodobé riešenie je to cesta, ale z dlhodobého hľadiska to problém nevyrieši,“ upozornil Majerský.

Podľa Šipoša nemá hnutie problém podporiť každý dobrý návrh. Pred samotným rozhodnutím si chcú však na klube najprv vypočuť k tomu svojich odborníkov. Tomáš prisľúbil, že Hlas sa k tomu postaví konštruktívne, návrhy si chcú však najskôr pozrieť. Ak s nimi nebudú mať problémy, podporia ich.

K rozpočtu chce KDH pristupovať zodpovedne a konzervatívne. Na rozbehnutie ekonomiky majú podľa neho pomôcť plán obnovy a eurofondy, ale aj decentralizácia štátnej správy. Spomenul napríklad zrušenie Slovenskej správy ciest a presun kompetencií na samosprávne kraje. Zdôrazňuje potrebu adresnej pomoci pre domácnosti a tých, ktorí to naozaj potrebujú. Cestou je podľa Majerského zákon o energetickej chudobe. Tomáš poznamenal, že nemajú problém s adresnosťou, pripomenul však, že hranica sa veľmi ťažko hľadá. Pomôcť podľa neho treba aj pri cene potravín. Zdôrazňuje tiež potrebu investícií do regiónov, nielen škrtanie.