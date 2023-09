Pellegrini komentoval svoje ďalšie ambície: Bude kandidovať na prezidenta?

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v súčasnosti vylučuje svoju kandidatúru na prezidenta SR. Sústrediť sa chce prioritne na parlamentné voľby. Uviedol to v nedeľnej diskusii TA3 V politike.

„Dnes to môžem vylúčiť. Nerozmýšľam nad tým,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že prioritou je pre neho aktuálne doviesť stranu do septembrových volieb. Cieľom je podľa neho po voľbách vytvoriť silný štát. Dôrazne vylúčil spoluprácu so stranou Republika.

Ivana Korčoka nepovažuje za dobrého kandidáta na prezidenta. Ako diplomat mohol byť podľa neho dobrý, ale kandidát na prezidenta musí mať iné kvality. Nemyslí si, že by sa malo Korčoka považovať za automatického nástupcu prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Počkať si treba na politický súboj.

Šéfa SaS Richarda Sulíka teší Korčokova kandidatúra. Na otázku, či by mu strana v budúcnosti vyjadrila politickú podporu, povedal, že prípadné politické krytie bude riešiť republiková rada až po parlamentných voľbách. Nepovažuje za rozumné „motať“ oboje voľby, teda parlamentné a prezidentské.

Pellegrini zároveň odmieta, že by mal dohodu s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom o odovzdaní postu premiéra Hlasu. Hovorí, že sa v strane o pozíciách po voľbách ešte ani nerozprávali. Sulík zasa uznal, že hoci na jar hovoril inak, v súčasnosti už nejde do volieb s ambíciou vyhrať. Obe strany by mali v najbližšom období zverejniť svoj volebný program na webe.

V diskusii sa venovali aj téme zvyšujúceho sa počtu migrantov. Pellegrini sa v tejto veci nechal počuť, že by na južnú hranicu Slovenska poslal vojakov a policajtov. Je presvedčený, že rezort vnútra nemá podľa neho situáciu pod kontrolou. O tom, že situácia s migrantmi sa zhoršuje, súhlasí aj Sulík. „Armáda by mala ísť chrániť južnú hranicu,“ odkázal Sulík s tým, že polícia by mala byť zároveň nápomocná pri pomoci Maďarsku.

Lídri strán sa nezhodujú v otázke prípadnej ďalšej pomoci pre Ukrajinu. Podľa Pellegriniho už Slovensko pomohlo, ako vedelo, a dalo, čo mohlo. Ďalšia pomoc je podľa neho už „pasé“. Sulík poukázal na to, že sa dajú vyrobiť húfnice Zuzany. Pripomenul preplatenie financií z európskeho fondu.