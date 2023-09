Niektorí si za Facebook a Instagram zaplatia. Meta zvažuje zásadnú zmenu

Spoločnosť Meta, ktorá zastrešuje sociálne siete Facebook a Instagram, zvažuje zavedenie ich platenej verzie na území Európskej únie. Denníku The New York Times (NYT) to mali potvrdiť tri zdroje z prostredia firmy.

Podľa NYT má ísť o odpoveď na rozličné politiky Spojených štátov a Európskej únie. Brusel totiž v minulosti sprísnil pravidlá ochrany osobných údajov na internete.

Používateľom, ktorí si zaplatia za používanie aplikácií, sa bude zobrazovať obsah bez reklám. Naďalej ostane prístupná aj neplatená verzia aplikácií, informuje NYT s tým, že zatiaľ nie je jasné, koľko bude predplatné stáť alebo kedy ho Meta zavedie.

Európska únia v júli zakázala spoločnosti Meta zdieľať informácie zozbierané o používateľoch naprieč rôznymi platformami, vrátane Facebooku, Instagramu a četovacej aplikácie WhatsApp, a aplikáciami a webovými stránkami tretích strán. Ide o nadstavbu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (G.D.P.R.) prijatého v roku 2018.

Meta bola už viackrát pokutovaná zo strany Únie za nedodržiavanie prísnych nariadení. Európania preto tiež zatiaľ nemajú prístup k novej aplikácii Threads, ktorá chce v Spojených štátoch konkurovať sociálnej sieti Elona Muska X (predtým známej ako Twitter).