Kam zasadiť levanduľu? Vedľa týchto rastlín sa jej bude dariť najlepšie

Levanduľa sa pestuje predovšetkým pre svoje liečivé a upokojujúce účinky, no jej fialové kvietky takisto prepožičiavajú záhrade osobitý ráz. Väčšina záhradkárov vie, že rastline sa najviac darí v suchšej pôde a na slnečnom stanovišti, otázkou však ostáva, vedľa akých rastlín ju zasadiť?

Ak chcete, aby sa levanduli za každých okolností darilo, zvoľte niektorú z týchto šiestich možností.

1. Oregano

Ak na to máte vhodné podmienky, oregano si určite vysaďte do záhrady – ideálne hneď vedľa levandule. Táto bylina totiž silne priťahuje opeľovače, ktoré sa starajú o zdravie oboch členov tejto dvojice. Plusom oregana je aj to, že nie je náročné na starostlivosť.

2. Zelená fazuľka

Zelená fazuľka žije v symbióze s baktériami, ktoré obohacujú pôdu o dusík. Tento prvok je pre rastliny potrebný najmä keď sú mladé, pričom im pomáha rásť a stabilizovať koreňový systém. Slúži aj ako prevencia pred škodcami.

3. Ruže

Hodia sa k sebe najmä z estetického hľadiska. Ruže spolu s levanduľou tvoria aromatickú dvojicu, ktorá vám počas leta prevonia celú záhradu, a navyše vyzerá pôsobivo.

4. Gerbera

Opäť vhodný kandidát pre estetické doplnenie levanduľového záhonu. Gerbery kvitnú od jari až po jeseň, takže svojimi pestrofarebnými kvetmi skrášľujú záhradu počas celého leta. Okrem toho majú rovnaké nároky na pestovanie ako levanduľa, takže sa nemusíte báť povinností navyše.

5. Pakost (geranium)

Pakosty skvele dopĺňajú prázdne miesta medzi levanduľovými kríčkami. Tieto drobné rastliny preferujú slnečné stanovištia a menej častú zálievku.

6. Bazalka

Bazalka aj levanduľa sú charakteristické svojou silnou arómou. Tú môžete využiť vo svoj prospech, keď ich zasadíte vedľa seba – táto kombinácia totiž odplaší vošky, mole a iných škodcov, ktorí ničia záhradu.