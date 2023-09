6 najväčších mýtov o úspore energií – takto neušetríte!

Rady o šetrení energií sú vždy dobre mienené, no mnohé z nich sa nezakladajú na pravdivých informáciách. Ak si napríklad myslíte, že rozdiel jedného stupňa pri kúrení nie je podstatný, alebo že sa oplatí nevypínať radiátor počas celého dňa, ste na omyle a zbytočne míňate ťažko zarobené peniaze.

V tomto článku vám prinášame zoznam šiestich najčastejších mýtov o šetrení energií, ktoré vás oberajú o peniaze.

1. Rozdiel jedného stupňa pri kúrení nie je zásadný

Zníženie kúrenia čo i len o jeden stupeň vás v konečnom dôsledku môže uchrániť o 10 percent z nákladov za predpokladu, že kúrite zhruba 8 hodín denne. Takže áno, aj jeden stupeň sa ráta.

2. Pohotovostný režim peňaženke neubližuje

Moderná elektronika by v pohotovostnom režime (režim, ktorý sa aktivuje po vypnutí spotrebiča, ktorý naďalej ostáva zapojený do elektriny) nemala spotrebovať viac ako 1 watt energie, no staršie zariadenia sa podobným obmedzením neriadia.

Ak používate 5 a viacročný televízor, router, modem alebo Hi-Fi vežu, medzi použitiami ušetríte viac, keď ich odpojíte z elektriny.

3. Medzi kúrením elektrinou a plynom nie je veľký rozdiel

...ale je, a nielen v nákladoch. Moderné elektrické radiátory patria k najefektívnejším vykurovacím telesám, no pokiaľ ide o cenu, oplatí sa skôr investovať do plynového kúrenia s centrálnym kondenzačným kotlom.

4. Radšej nechať kúrenie zapnuté, ako vykúriť dvakrát za deň na maximum

Ani jedno z týchto riešení nie je pre vašu peňaženku ideálne. Ak chcete hospodáriť rozumne, reguláciu teploty v domácnosti ponechajte na inteligentný termostat a snažte sa kúriť najviac v miestnostiach, ktoré sú najčastejšie používané.

5. Staré žiarovky treba „doraziť“

Neminiete síce na nové, ale z hľadiska dlhodobého sporenia sa viac oplatí čím skôr investovať do LED svietidiel, ktoré spotrebujú menej energie.

Rovnako neobstojí argument, že LED žiarovky svietia slabšie ako klasické. Na rozdiel od starších druhov, ktoré sme nakupovali podľa wattov, pri nových typoch treba pozerať na lumeny – čím vyššie číslo, tým intenzívnejšie svetlo žiarovka vydáva. Svietivosť 600 lumenovej žiarovky je približne rovnaká ako pri tej 60 watovej.

6. Keď sa zariadenie nabije, nečerpá viac energie

Kým ho neodpojíte, stále čerpá energiu, a to aj po nabití na 100 percent. Aj preto sa neodporúča nabíjať mobilné telefóny počas noci, ale radšej cez deň, keď ich môžete odpojiť z nabíjačky hneď po nabití.