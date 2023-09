V Poľsku zatvorili najväčšie centrum pre utečencov z Ukrajiny

Úrady to zdôvodnili tým, že už nie je potrebné, pretože väčšina z nich sa presťahovala inam, píše v sobotu denník The Guardian s odvolaním sa na noviny Financial Times.

Rozhodnutie, ktoré bolo potvrdené v pondelok, si vyžiadalo urýchlené presťahovanie približne 300 ľudí do iných utečeneckých centier. Centrum sa nachádzalo na výstavisku v mestečku Nadarzyn ležiacom južne od Varšavy v Mazovskom vojvodstve. Istý čas bode bolo domovom okolo 9000 utečencov z Ukrajiny.

V roku 2022 požiadalo v Poľsku o dočasnú ochranu približne 1,5 milióna Ukrajincov, oveľa viac však využilo túto krajinu na tranzit.

Dagmara Zalewská, hovorkyňa Mazovského vojvodstva, pre Financial Times povedala, že počet utečencov z Ukrajiny prichádzajúcich do tohto regiónu je v súčasnosti „zanedbateľný“. Dodala, že zatvorenie centra je súčasťou „reorganizácie celého systému pomoci utečencom“ v Poľsku.

Humanitárne organizácie tento krok kritizovali. "Bolo mi do plaču, keď mi včera volala Ukrajinka, že o 17.00 h bola brána centra zatvorená a ona tam nesmela ostať. Niektorí ľudia ani nemali možnosť zbaliť si všetky veci. Dali im nejaké jedlo v taškách a to bolo všetko," uviedla humanitárna pracovníčka Alina Oniszczuková pôsobiaca v utečeneckom centre vo Varšave.