Ako premeniť ružovú hortenziu na modrú? Lacný trik zabezpečí bleskový výsledok

Ak vám záhradu skrášľuje hortenzia, potom iste viete, že tieto okrasné kríčky s bohatým okvetím možno dostať v rôznych odtieňoch ružovej až modrej. Zatiaľ čo ružová zvýrazní tmavý kút záhrady, modrá len jemne doplní výzdobu.

Ak ste majiteľom ružovej hortenzie, no zatúžili ste po zmene a uvažujete nad modrou, nebežte hneď do obchodu. Existuje totiž lacný a rýchly spôsob, ako prirodzene zmeniť farbu kvetov, a nebudete na to potrebovať žiadne umelé prípravky.

Facebooková skupina venovaná záhradkárčeniu Gardening UK v jednom z príspevkov ponúka návod na to, ako docieliť prefarbenie kvetov hortenzie. Britka Elaine Parkerová v ňom približuje svoj problém:

„Čo sa s ňou deje? Minulú jeseň som za pár centov kúpila túto Hortenziu Royalty Fabolo Blue. Našla som ju v zľavnenom tovare so štítkom 'hľadám si nový domov'. Výrazne ju zostrihali, ale hneď som ju zasadila a prežila celú zimu. Teraz sa jej darí a vyzerá zdravo. Zasadila som ju do kvetináča, lebo máme kyslú pôdu a chcela som, aby kvitla namodro. Kvety však namiesto toho vyzerajú tmavoružovo. Spravila som všetko, čo sa odporúča, tak prečo to nevyšlo? Je v kvetináči s vresoviskovým kompostom. Polievam ju len dažďovou vodou. Od jari ju hnojím každý týždeň hnojivom na hortenzie.“

Parkerová v príspevku dodala, že hortenziu má umiestnenú na nepriamom svetle. Diskutujúcich vyzvala, aby jej poradili, čo ešte môže spraviť pre zmenu farby kvetov.

Kľúčom je pôda

Elaine správne usúdila, že správnym výberom pôdy docieli zmenu sfarbenia kvetov hortenzie. Tá kvitne namodro vtedy, keď je zasadená do pôdy s nízkym pH. Ak je pH pôdy vysoké, dočkáme sa ružových kvetov.

Zníženie pH pôdy dosiahneme pridaním organických materiálov, ktoré sú na to zamerané. Netreba hneď siahať po komposte, vystačíte si aj s výrobkom, ktorý by ste inak hodili do koša.

„Počul som, že keď na zeminu poukladáte čajové vrecúška, pomôže to zmeniť ružové kvety na modré,“ radí jeden z komentujúcich. Súhlasí aj ďalšia účastníčka debaty, ktorá podľa vlastných slov využíva tento trik už 15 rokov. „Každý rok im mením farbu na sýtomodrú pridaním čajových vrecúšok,“ píše.

Ďalší členovia skupiny Elaine poradili, aby použité vrecúška umiestnila na spodok jamy ešte pred zasadením kríčka. Dôležité je ich predtým jemne natrhnúť, aby prospešné látky rýchlejšie prenikli do pôdy. Ak vrecúška odstránite, farba kvetu sa zmení späť na ružovú.

Ďalší záhradkári Parkerovej poradili, že rovnako dobre fungujú pri zmene farby hrdzavé klince – stačí ich takisto umiestniť do pôdy okolo hortenzie a pravidelne zalievať.

Gilbert Collins však v diskusii pripomenul, že zmeniť farbu kvetov nie je možné u všetkých druhov hortenzií. Pokúsiť sa o to môžete napríklad pri hortenzii kalinolistej a hortenzii pílovitej.