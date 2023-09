Pozvanie Ruska a Bieloruska na Nobelove ceny vyvolalo rozhnevané reakcie

Súkromná nadácia, ktorá podujatia organizuje, totiž na ceremónie znova pozve zástupcov Ruska, Bieloruska a Iránu. Kritické reakcie prišli aj z Ukrajiny a oponentov režimu v Minsku. TASR informácie prevzala z agentúr AP a AFP.

Nobelova nadácia uviedla, že pozvánky dostanú všetky krajiny s diplomatickým zastúpením vo Švédsku a Nórsku, pretože to „podporuje príležitosti na tlmočenie dôležitých posolstiev Nobelovej ceny každému“. Neskôr spresnila, že rozhodnutie sa týka slávnostného odovzdávania, nie následných banketov.

Vlani veľvyslancov Ruska a Bieloruska nepozvali vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Účasť iránskeho ambasádora nadácia odmietla pre zákrok iránskych orgánov voči protestom v krajine.

Švédsky minister práce Johan Pehrson označil rozhodnutie nadácie za „krajne nerozvážne“. „Nebudem sedieť a pripíjať si s ruským veľvyslancom, kým Putinova ohavná a krvavá útočná vojna na Ukrajine pokračuje,“ vyhlásil.

Premiér Ulf Kristersson povedal, že ak by to bolo na ňom, účasť Ruska by ani tento rok nedovolil. Podľa vlastných slov chápe rozčúlené reakcie mnohých ľudí vo Švédsku i na Ukrajine.

Kristersson neuviedol, či sa na odovzdávaní cien zúčastní. Viacero popredných švédskych politikov vrátane lídrov Strany stredu, Zelených, Ľavicovej strany a Liberálnej strany však oznámilo bojkot podujatia.

Nadácia zdôraznila, že rozhodnutie urobila so zámerom podporiť dialóg a demokraciu. „Svet je čoraz viac rozdelený na sféry, pričom dialóg medzi ľuďmi s odlišnými názormi je obmedzený,“ uviedol výkonný riaditeľ Nobelovej nadácie Vidar Helgesen. Rozšírenie okruhu pozvaných má podľa neho pomôcť pochopiť dôležitosť „slobodnej vedy, kultúry a mierovej spoločnosti“.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že nadácia by mala podporovať snahy o izolovanie Ruska a Bieloruska, keďže „milióny Ukrajincov trpia nevyprovokovanou vojnou a ruský režim nie je potrestaný za svoje zločiny“.

„Bude hanebné, ak na Nobelových ceremóniách bude prítomný veľvyslanec režimu a laureát Nobelovej ceny Ales Biaľacki bude mučený vo väzení, držaný v úplnej izolácii ako tisíce iných Bielorusov,“ uviedla bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská.

Mená tohtoročných laureátov Nobelových cien oznámia začiatkom októbra. Slávnostné odovzdávanie sa uskutoční 10. decembra, v deň výročia úmrtia Alfreda Nobela. Päť cien udeľujú vo švédskom Štokholme a šiestu, cenu mieru, v nórskom hlavnom meste Oslo.