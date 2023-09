Progresívne Slovensko dobehlo Smer, v najnovšom prieskume má rovnaké preferencie

Do parlamentu by sa dostal aj Hlas-SD (9,4 percenta), Sme rodina (8,2 percenta) a KDH (7,3 percenta). Miesta v parlamente by získala aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (7,1 percenta). Dostatočnú podporu by mala tiež SaS (6,7 percenta) a SNS (5,5 percenta).

Pred bránami Národnej rady SR by skončili Demokrati (3,6 percenta) a ĽSNS (2,3 percenta).

Smer a Progresívne Slovensko by obsadili v parlamente po 30 kresiel. Republika by mala 17 a Hlas 16 poslancov. Hnutie Sme rodina by získalo 13 mandátov, KDH a koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia zhodne dvanásť. SaS by mala v parlamente jedenásť zástupcov a SNS deväť.

Volebný model zrealizovala agentúra Median SK medzi 25. a 31. augustom na vzorke 1002 respondentov.