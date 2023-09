Zdražovanie na pumpách nekončí. Analytici vydali nepríjemný odhad do budúcnosti

Ceny ropy sa budú v nasledujúcich dňoch držať nad hranicou 80 USD (73,49 eura) za barel (159 litrov), čo znamená, že výraznejšieho poklesu cien benzínov a nafty sa na našich čerpacích staniciach zrejme v najbližšom čase nedočkáme. Prispievať k tomu bude hlavne obmedzovanie ťažby a exportu zo strany Saudskej Arábie a Ruska, prípadne ďalších krajín Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), upozornili analytici.

„Zhruba od polovice júla sa ceny ropy Brent držia nad 80 USD za barel. A takmer od začiatku augusta sa hýbu okolo úrovne 85 USD za barel. Inak to nebolo ani tento týždeň, počas ktorého sa ropa Brent obchoduje viac-menej nad 85 dolármi za barel. Vyššie ceny ropy sa, samozrejme, premietajú aj do zdražovania benzínu na našich čerpacích staniciach,“ uviedla pre TASR analytička 365.bank Jana Glasová. K istej korekcii smerom nadol by však podľa nej mohlo prípadne dôjsť po skončení sa dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, aké makrodáta budú na trhy prichádzať.

Smerom nahor ropu už dlhšiu dobu tlačí najmä rozhodnutie kartelu OPEC+, ktorý od augusta obmedzil jej produkciu aj export. To vyvoláva obavy zo slabšej ponuky na ropnom trhu, čo sa premieta aj do vyšších cien benzínu. Glasová pripomenula, že ešte stále pretrváva letná dovolenková sezóna, ľudia viac cestujú, viac tankujú, rastie dopyt po pohonných látkach, a to taktiež zvyšuje ich cenu. Tento týždeň prorastovo pôsobili na ropný trh aj vyjadrenia Saudskej Arábie a Ruska, ktorí sa rozhodli, že podobne ako v auguste, tak aj v septembri budú pokračovať v nižšej produkcii aj nižšom exporte ropy. „Očakávame, že toto rozhodnutie bude aj v septembri tlačiť ropu nahor,“ dodala analytička.

Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda tiež očakáva v nasledujúcich dňoch stagnáciu alebo mierny nárast cien pohonných látok. Upozornil však, že proti rastovým impulzom cien ropy, naopak, pôsobia slabšie vyhliadky čínskej ekonomiky. „Slabší ako očakávaný výsledok čínskej ekonomiky znižuje celosvetový dopyt po rope, ktorej je Čína najväčším dovozcom,“ uviedol Kovanda. Negatívne na ceny ropy podľa neho pôsobí aj aktuálny postoj vedenia americkej centrálnej banky. To zvažuje v boji proti inflácii ďalší rast základnej úrokovej sadzby, čo by ešte viac tlmilo ekonomiku USA a s ňou spojený dopyt po rope.