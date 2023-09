Pellegrini ako prezident? Šutaj Eštok odpovedal na otázku o prezidentských voľbách

Zástupcovia oboch strán, generálny manažér Hlasu Matúš Šutaj Eštok a podpredseda Demokratov Jaroslav Naď to uviedli v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.

Naď ocenil rozhodnutie exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka kandidovať na post hlavy štátu. „Uvidíme, kto sa ešte prihlási,“ poznamenal. Otázku priamej podpory konkrétnemu kandidátovi, prípadne postavenie vlastného kandidáta budú Demokrati zvažovať až po septembrových voľbách do parlamentu.

Rovnako sa otázkou prezidentských volieb v súčasnosti nezaoberajú ani v strane Hlas-SD. „Plne sa sústreďujeme na blížiace sa voľby, ktoré chceme vyhrať,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Vyhol sa špekuláciám o tom, že by v prezidentských voľbách mohol kandidovať líder Hlasu. „Peter Pellegrini je najlepším kandidátom na premiéra,“ skonštatoval.

Obaja sa vyjadrili aj k situácii v SIS. Obvinenie už druhého riaditeľa podľa Šutaja Eštoka degraduje reputáciu tajnej služby v zahraničí. Hoci si nemyslí, že by sa SIS vracala do čias Ivana Lexu, bezpečnostné zložky potrebujú podľa neho systémové zmeny. Naď upozornil, že počas jeho vedenia rezortu obrany sa podarilo v spolupráci so SIS riešiť viacero bezpečnostných rizík. „Tá situácia nie je taká čierna, ako niektorí vykresľujú, no ak sa v prostredí SIS robili nezákonné veci, je to potrebné vyšetriť,“ zdôraznil.