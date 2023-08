Na východe Ukrajiny zahynul britský občan, bojoval po boku Ukrajincov

Smrť britského občana na Ukrajine potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí v Londýne. Samuel Newey (22) z mesta Solihull neďaleko Birminghamu zahynul v stredu pri boji, napísal v príspevku na sociálnej sieti jeho brat Daniel Newey.

„Mal práve 21 rokov, keď sa rozhodol odcestovať na Ukrajinu, aby sa postavil proti ruskému imperializmu,“ uviedol. Dodal, že na svojho „malého brata“ je hrdý. „Si výnimočný muž, dobrý vojak a jeden z najstatočnejších ľudí, akých som kedy mal tú česť poznať,“ napísal. Zároveň zverejnil fotografiu svojho brata v ukrajinskej vojenskej uniforme.

Samuel Newey odcestoval na Ukrajinu ako člen zahraničnej dobrovoľníckej bojovej jednotky známej ako Dark Angels. V roku 2020 spolu so svojím otcom Paulom čelil v Británii obvineniam z teroristických trestných činov za to, že v roku 2019 pomáhali Danielovi Neweymu pri ceste do Sýrie bojovať po boku kurdských milícii Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) proti Islamskému štátu, píše The Guardian. Obvinenia britská prokuratúra po preskúmaní stiahla.