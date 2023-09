Najväčšia chyba pri skladovaní mrkvy: Kvôli tomuto vám hnije!

Hodí sa do polievok, omáčok, ako príloha, ale aj samotná s dresingom. Mrkva je všestranná zelenina plná betakaroténu a vitamínu A, ktorú sa v kuchyni vždy hodí mať poruke.

Ak kupujete mrkvu vo väčšom množstve do zásoby, určite ste sa už neraz stretli s jej priskorým hnitím a skazením. Zbytočne z toho viníte samotnú zeleninu – často to totiž súvisí so spôsobom, akým ju skladujete.

Šéfkuchárka Pam, ktorá sa na TikToku delí s divákmi o tipy a triky z kuchyne, venovala jedno zo svojich videí mrkve. Konkrétne zverejnila niekoľko tipov, ako ju správne skladovať, aby vydržala dlho svieža a chrumkavá.

Hlavným problémom pri skladovaní mrkvy je podľa Pam to, že ju mnohí ponechávajú zabalenú v obale, v ktorom sa predáva.

„Mrkva je chutná, ale vie byť aj náročná,“ tvrdí Pam vo videu. „Pri nadmernej vlahe sa rýchlo kazí, pri žiadnej zas vysychá.“ Šéfkuchárka sa zároveň podelila o radu, ako skladovať mrkvu, aby vydržala v čerstvom stave čo najdlhšie.

Kľúčom je vzduchotesná nádoba alebo uzatvárateľné vrecko a papierové utierky. „Vyberte mrkvu z pôvodného balenia a presuňte ju do uzatvárateľného vrecka,“ radí Pam. „Vezmite si klasickú papierovú utierku a uložte ju do vrecka k mrkve. Takto bude dokonalá. Pevne uzavrite a odložte do chladničky.“

Pre čo najlepšie výsledky uložte mrkvu do najchladnejšej časti chladničky. K umývaniu a čisteniu pristúpte až pred použitím v recepte.