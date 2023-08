Na internete koluje nové video s Prigožinom

Na sociálnych sieťach sa šíri videozáznam šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý minulý týždeň zahynul pri leteckej havárii na západe Ruska. Prigožin v ňom tvrdí, že je "druhá polovica augusta" a že sa nachádza v Afrike. Video zrejme vzniklo len pár dní pred jeho smrťou a je jeho posledným známym záznamom, informuje TASR podľa týždenníka Newsweek a stanice Sky News.

„Práve je víkend, druhá polovica augusta 2023, som v Afrike,“ hovorí Prigožin v krátkom zázname, ktorý v noci na štvrtok zverejnil telegramovský kanál Grey Zone spájaný s vagnerovcami. Odkaz adresoval podľa vlastných slov ľuďom, ktorí špekulovali o tom či žije, a kde sa nachádza.

„Pre tých, ktorí radi diskutujú o mojej (možnej) likvidácii, či mojom súkromnom živote, o tom, koľko zarábam alebo o čomkoľvek inom - všetko je v poriadku,“ dodal Prigožin v zázname natočenom v idúcom aute.

The last video of Prigozhin



He drove around Africa in an SUV with a window for return fire. Ironically, in the recording he talked about the rumors of his liquidation - assured that everything was fine.



"For those discussing whether I'm alive or not, how I'm doing... It's… pic.twitter.com/97nOTZIUO3