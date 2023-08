Pri zrážke s vlakom zahynulo päť robotníkov

Lavoravano in un’ area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna i 5 operai morti travolti da un treno, non in servizio commerciale, sui binari a Brandizzo lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, nel torinese. Lo riferisce Rfi in una nota in cui esprime il cordoglio per la tragedia in cui altri 2 operai sono rimasti illesi mettendosi in salvo dal treno. La tragedia è accaduta alle 23.50 di mercoledì 30 agosto