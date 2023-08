Poľskému novinárovi väznenému v Bielorusku údajne odopierajú dôležité lieky

TASR správu prevzala v stredu z agentúry AP, ktorá sa odvoláva na utorkové oznámenie organizácie Zväzu Poliakov v Bielorusku (ZPB).

Bývalého reportéra denníka Gazeta Wyborcza vo februári odsúdili na osemročný trest za kritiku bieloruského režimu. Marek Zanievski z ZPB uviedol, že vo väzení je v samoväzbe bez prístupu k právnikom či zdravotnej starostlivosti.

Bieloruská skupina Viasna na svojej webovej stránke oznámila, že Poczobuta presunuli do cely pre jednu osobu vo väznici v meste Navapolack na severe Bieloruska.

Súdny proces proti nemu za zatvorenými dverami v meste Hrodna je považovaný za súčasť zásahov Minsku voči predstaviteľom opozície a občianskej spoločnosti. Bieloruský najvyšší súd v máji zamietol Poczobutovo odvolanie.

Zaniewski novinárovu situáciu označil za veľmi náročnú a podmienky vo väzení za zhoršujúce sa. „Andrzeja držia v úplnej izolácii, no dozvedeli sme sa, že nedostáva lieky na srdce, ktoré musí brať každý deň. To nás veľmi znepokojuje,“ povedal Zaniewski. Novinárova manželka pre AP v utorok uviedla, že podmienky vo väzení sú podobné mučeniu. Do samoväzby ho podľa jej slov umiestnili, pretože odmietol účasť na väzenských prácach. Tiež pripomenula, že jej manžel trpí poruchou srdcového rytmu a má vysoký krvný tlak.

Poczobut spravodajsky pokrýval protesty, ktoré v Bielorusku prepukli po voľbách v auguste 2020. Zvíťazil v nich dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko. Opozícia a Západ však výsledky volieb odmietli uznať a označili ich za zmanipulované. Novinár sa rozhodol zostať v Bielorusku aj napriek tomu, že Minsk voči účastníkom protestov tvrdo zasiahol.

Poľské úrady opakovanie žiadajú Minsk, aby Poczobuta prepustil a líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská verdikt voči nemu označila za osobnú pomstu Lukašenka.