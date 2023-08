Kuleba: Dobytie obce Robotyne otvára cestu na juh, na Krym

„Obkopaním (zákopmi) krídel Robotyne otvárame cestu do Tokmaku a následne do Melitopola a k administratívnej hranici s Krymom,“ uviedol Kuleba počas oficiálnej návštevy Paríža. Mestá Tokmak a Melitopol sa nachádzajú v Záporožskej oblasti južne od obce Robotyne. Estónsky minister obrany Hanno Pevkur v stredu povedal, že obsadenie Tokmaku by bolo kľúčové na prerušenie zásobovacích trás Ruska, píše agentúra DPA.

Ukrajina v pondelok oznámila, že jej vojaci dobyli strategicky významnú obec Robotyne, ktorú dovtedy okupovali ruské jednotky.

Kuleba na sociálnej sieti X uviedol, že v stredu ho prijal francúzsky prezident Emmanuel Macron, čo označil za poctu. „Rokovali sme o ďalšej vojenskej podpore, rozšírení koalície mierového plánu a vývozu obilnín do afrických a ďalších krajín,“ napísal.

Šéf ukrajinskej diplomacie v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskou ministerkou zahraničných vecí Catherine Colonnovou povedal, že Ukrajina sa neobáva poklesu vojenskej pomoci zo strany Západu.