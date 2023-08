NAKA bude vyšetrovať falšovanie kuracieho mäsa, Linhart podal trestné oznámenie

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a kandidát mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrick Linhart podal trestné oznámenie pre podozrenie z korupcie, ako aj na ohrozovanie verejného zdravia v súvislosti so spoločnosťou, ktorú podozrieva okrem iného z falšovania pôvodu kuracieho mäsa dodávaného do obchodnej siete. Informovala o tom Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa Hlasu.

Prípadu sa má podľa hovorkyne ujať Národná kriminálna agentúra (NAKA), predvolaní budú aj pracovníci Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Košice okolie, ako aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš.

„Nemám na výber a podal som trestné oznámenie. A to som poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo. Keď priamo minister (pôdohospodárstva) mesiace nereaguje na moje podnety, ako asi vyzerá vybavenie podnetu od obyčajného občana? Podal som teda trestné oznámenie, kde som v Košiciach na (policajnom) riaditeľstve vypovedal vyše hodiny. Nech sa na to NAKA opýta priamo povereného ministra,“ povedal Linhart.

Potravinárska spoločnosť sa podľa Linhartových informácií pod iným menom sťahuje pôsobiť inam. Agrominister Bíreš sa podľa Linharta len prizerá a nekoná, nekonal niekoľko mesiacov a nekoná vôbec ani teraz. Pritom je daná firma známa pre podvody, ako je falšovanie pôvodu kuracieho mäsa dodávaného do jedného z najväčších obchodných reťazcov.

„Firma, ktorá údajne predávala do obchodov a škôl kurčatá so salmonelou, pričom falšovala nielen pôvod, ale údajne aj výsledky laboratórnych testov, sa práve v týchto minútach balí a po rokoch údajných podvodov beztrestne navždy mizne. Vo svojej 'činnosti' bude však pokračovať podľa slov bývalých zamestnancov i naďalej, a to na južnom Slovensku. Majitelia založili už aj ďalšiu firmu, cez ktorú údajne práve prebieha i naďalej predaj ich 'produktov',“ dodal Linhart.