Psí zápach v dome: Takto sa vám ho podarí zbaviť

Prirodzený pach psa veľmi ľahko prenikne do kobercov, podláh i nábytku. Majitelia psov tento pach už väčšinou ani nevnímajú, no návštevy pri vstupe do domu hneď spozornejú.

Psích pachov je ťažké zbaviť sa, pretože je za nimi veľa príčin. Zápach môže vytvárať napríklad kožný maz. Niektoré psy ho vytvárajú nadmerné množstvo a dostane sa na všetko vo vašom dome. Tento maz ako napríklad aj psie lupiny sa z niektorých látok a kobercov ťažko odstraňujú. Baktérie a kvasinky s nimi spojené potom tiež môžu spôsobovať zápach. No a nakoniec, niektoré psy majú potrebu všetko označkovať.

Ako však tento zápach z domu odstrániť?

Dobre pozametať a pretrieť octovým roztokom

Pri drevených alebo iných podlahách s tvrdým povrchom sa odporúča dôkladné pozametanie a následné utretie octovým roztokom. Biely ocot pôsobí ako dezodorant, neutralizuje nové a pretrvávajúce pachy.

Stačí len zmiešať biely ocot s vodou v pomere 1:1, nastriekať na podlahy a rovnomerne rozotrieť mopom. Prebytočný roztok odstráňte a nechajte uschnúť.

Sila sódy bikarbóny

Jedlá sóda reaguje s kyslými pachmi, napríklad zo psieho moču, vďaka čomu je skvelým neutralizátorom nových alebo starých pachov. Môže sa hodiť najmä na čalúnenie.

Nasypte sódu bikarbónu na látky, ktoré sa nedajú prať, a potom ju nechajte cez noc účinkovať. Nasledujúce ráno utrite prebytočnú sódu bikarbónou vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou. Môžete ju tiež povysávať.

Pranie látok a poťahov

Ak je možné zapáchajúce látky alebo poťahy nábytku prať v práčke, tak ich perte aspoň raz týždenne alebo každý druhý týždeň. Týmto spôsobom zabránite hromadeniu pachov.

Pravidelné kúpanie

Ak chcete odstrániť zápach, mali by ste psa pravidelne kúpať. Je veľmi dôležité, aby ste psa po kúpeli dôsledne osušili, pretože vlhkosť je živnou pôdou pre baktérie a kvasinky spôsobujúce zápach. S kúpaním psa by ste to však nemali preháňať, radšej sa viac sústreďte na predchádzajúce tipy.