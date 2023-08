Nočná búrka a veterná smršť zničili aj obľúbené termálne kúpalisko

Medzi postihnutými obcami je i Podhájska v okrese Nové Zámky, kde škody utrpelo i termálne kúpalisko. Na sociálnej sieti avizuje, že je do odvolania zatvorené.

Podľa informácií Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre v utorok do 4.00 h mali za sebou príslušníci už 54 zásahov. Išlo predovšetkým o odstraňovanie popadaných stromov z cestných a železničných komunikácií a elektrických vedení, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku, pomoc občanom so zakrývaním budov po odtrhnutí striech. V Podhájskej uviazli následkom pádu stromu osoby v zaparkovanom karavane.

Z celkového množstva udalostí príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Topoľčanoch a Zlatých Moravciach zasahovali päťkrát, hasičské stanice OR Nitra 21-krát, v Komárne deväťkrát. Hasiči zo staníc OR Nové Zámky boli pri 13 nahlásených udalostiach a k jednej privolali levických hasičov. K udalostiam boli privolaní tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Tesárske Mlyňany, Imeľ, Bátorove Kosihy, Hurbanovo, Vinodol, Vráble - Dyčka, Rastislavice, Dvory nad Žitavou, Bánov, Šurany, Trávnica a Močenok. Spolu zasahovalo 59 príslušníkov HaZZ, 53 dobrovoľných hasičov a bolo nasadených 31 kusov hasičskej techniky.