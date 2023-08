Niektoré strany zaznamenali v rámci kampane vyhrážky či útoky

Okrem nenávistných prejavov na sociálnych sieťach ide aj o osobné incidenty či hackerské útoky na webové stránky. Strany preto prijali opatrenia.

Počas príprav spomienkového podujatia pri príležitosti výročia okupácie z augusta 1968 muž napadol členov mimoparlamentnej strany Demokrati a poškodil majetok. „Prípad nakoniec riešila polícia,“ uviedli pre TASR zo strany Demokrati s tým, že jej kandidáti čelili aj prepichnutej pneumatike na aute či vyhrážkam smrťou od priaznivcov extrémistických strán. „Ďalší kandidáti dostávajú výhražné správy, ktoré útočia na nich, ale, žiaľ, aj na ich rodinu, ktorá nemá s politikou nič spoločné,“ doplnili.

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) zaznamenalo v minulom týždni rozsiahly hackerský útok na webstránky, ktorý spôsobil komplikácie aj pri delegovaní ľudí do okrskových komisií. „Na stránku sa v rôznych intervaloch snažili dostať tisíce IP adries naraz, čo preťažovalo server a následne znemožňovalo web otvoriť,“ uviedla Lucia Plaváková z PS. Zaznamenali aj phishingové útoky na e-mailové adresy, voči ktorým podnikli bezpečnostné opatrenia. Kandidáti PS čelia aj vyrážkam a útokom na sociálnych sieťach. „Ide o rôzne anonymné profily, ktoré sa snažíme v čo najväčšom počte nahlasovať. Trestnoprávna rovina je v takýchto prípadoch ťažko uchopiteľná, preto sme políciu zatiaľ nekontaktovali. Ak by sa útoky preniesli do intenzívnejšej roviny, tento krok zvážime,“ dodala Plaváková.

Mimoparlamentná strana SNS uviedla, že sa s vyhrážkami stretáva. V minulosti zaznamenala, že v dôsledku vandalizmu došlo k poškodeniu motorového vozidla, čo riešili aj kontaktovaním polície.

Zvýšenú aktivitu hackerských útokov zaznamenala v predchádzajúcich mesiacoch aj SaS. Pokiaľ sa hackerské útoky budú opakovať a zintenzívňovať, strana zváži trestnoprávne kroky.

Hnutie Sme rodina aj mimoparlamentná Republika pre TASR uviedli, že zatiaľ takéto útoky nezaznamenali. TASR oslovila k téme všetky kandidujúce strany, niektoré zatiaľ neodpovedali.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.