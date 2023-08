Video: Takto vždy zavesíte obraz rovno. Stačí vám len vidlička

Ak ste už vešali na stenu obraz, tak viete, že často je to nekonečná až frustrujúca záležitosť. Zatĺcť klinec na správnom mieste je pritom to najmenej. Zavesiť však naň obraz tak, aby bol rovno - to je už iná vec.

Nekonečnému naprávaniu obrazu či obavám z toho, že pri vešaní spadne a umelecké dielo sa zničí, sa dá vyhnúť vďaka šikovnému triku s vidličkou. Video zverejnené na sociálnej sieti ukazuje, ako jednoducho môžete obraz zavesiť.

Ako postupovať? Zatlčte klinec do steny. Potom uchopte vidličku a založte ju na klinec tak, aby zadná časť vidličky smerovala k stene. Zároveň hroty vidličky musia pevne objímať klinec, aby sa nepohol. Následne stačí použiť vidličku ako vodidlo a cez ňu zavesiť obraz na klinec. Nakoniec odstráňte vidličku a máte hotovo.