Ako sa stať lepším rečníkom? Naučte sa čítať miestnosť

Čo všetko by mal ovládať kvalitný rečník? Okrem bohatej slovnej zásoby a znalosti témy prednesu je takisto podstatná správna analýza publika. Na to, aby sme k nej dokázali pristúpiť, je potrebné osvojiť si schopnosť čítania miestnosti.

Či už ide o prednáškovú sálu, zasadaciu miestnosť alebo len stôl na večierku, čítanie miestnosti vám v každom prípade pomôže lepšie identifikovať poslucháčov a prispôsobiť im svoj prejav tak, aby ste si získali ich pozornosť aj obdiv.

Ako čítať miestnosť

Čítanie miestnosti je aktívny proces, ktorý však zahŕňa pasívne pozorovanie. U obecenstva si všímame spoločenské zázemie, tón prebiehajúcich rozhovorov a celkovú atmosféru v miestnosti.

Po vyhodnotení týchto prvkov môžeme pristúpiť k rozhodnutiu, ako im prispôsobíme prednes. Čítanie miestnosti má pritom niekoľko krokov.

Aktívne počúvajte

Hneď ako vojdete do miestnosti, začnite aktívne počúvať. Aká je nálada kolektívu? Sú ľudia zvedaví, alebo skôr znudení? Vtipkujú, alebo pôsobia seriózne?

Nechajte ich hovoriť

Aktívny poslucháč by mal vedieť, kedy prestať rozprávať. Nebojte sa trápneho ticha – využite ho na pozorovanie nálady a tónu konverzácie. Samozrejme, vo vhodnej chvíli sa zapojte do rozhovoru, no pri čítaní miestnosti sa sústreďte najmä na počúvanie.

Všímajte si neverbálne náznaky

Čítanie miestnosti sa nezaobíde bez vnímania detailov, ako sú výrazy tváre, reč tela, postoj, sedenie alebo státie prítomných, ich zoskupovanie a smerovanie pohľadov. Takisto sa treba zamerať na rýchle zmeny mimiky napríklad v podobe krátkeho úsmevu, nadvihnutia obočia alebo zamračenia.