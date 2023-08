Zelenskyj pripustil rokovania o Kryme

Michel: EÚ musí byť pripravená prijať do roku 2030 nových členov

DNES - 15:54 Zahraničné

Európska únia by sa mala do roku 2030 pripraviť na prijatie nových členských krajín z východnej Európy a Balkánu. Povedal to v pondelok v Slovinsku predseda Európskej rady Charles Michel.