Michel: EÚ musí byť pripravená prijať do roku 2030 nových členov

DNES - 15:54

Európska únia by sa mala do roku 2030 pripraviť na prijatie nových členských krajín z východnej Európy a Balkánu. Povedal to v pondelok v Slovinsku predseda Európskej rady Charles Michel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Pri príprave ďalšieho strategického programu EÚ si musíme stanoviť jasný cieľ. Som presvedčený, že musíme byť pripravení - na oboch stranách - rozšíriť (EÚ) do roku 2030," povedal Michel na strategickom fóre v slovinskom meste Bled (BSF). „Je to ambiciózne, ale nevyhnutné. Potvrdzuje to, že k tomu pristupujeme vážne," dodal. Pripomenul, že krajiny Západného Balkánu začali svoju cestu na vstup do EÚ pred viac než dvomi desaťročiami. Na sociálnej sieti X (predtým Twitter) oznámil, že v Bruseli zvolá summit medzi EÚ a Západným Balkánom, ktorý sa uskutoční v decembri. Michel vyjadril súhlas s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, že EÚ by mala plniť sľuby, ktoré dala kandidátskym krajinám. Podporil aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že EÚ by mala zjednodušiť svoje rozhodovacie procesy pred ďalším rozšírením. Brusel sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sústreďuje na potrebu získať politickú hybnosť s cieľom podporiť európske ambície viacerých kandidátskych krajín, píše AFP. Dodáva, že na Ukrajine sa ešte stále bojuje a moldavská prozápadná vláda sa usiluje zavádzať reformy, pričom vrcholní predstavitelia EÚ sa doteraz zdráhali ponúknuť krajinám presné časové plány.