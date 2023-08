Tik v oku: Toto by ste mali vypiť, keď vám šklbe v oku

Tik, chvenie alebo šklbanie v oku spôsobuje určitý diskomfort a tento pocit niekedy v živote zažil takmer každý. Ak však bojujete so zášklbmi očí pravidelne, môžu byť za tým vaše nezdravé návyky alebo zdravotné komplikácie.

Podľa doktorky Alexy Hechtovej sú nedostatok spánku a konzumácia veľkého množstva kávy jedny z najčastejších z dôvodov, prečo máte tik v oku. Optometristka z kanadského Toronta uviedla, že hoci môžu byť tiky neškodné, mala aj pacientov ktorí sa sťažovali na zášklby očí trvajúce tri týždne.

Vo väčšine prípadov sú zášklby očného viečka spôsobené "nedostatkom spánku, nadmerným množstvom kofeínu, stresom alebo nadmerným množstvom alkoholu", vysvetlila doktorka Hechtová vo videu na TikToku. Ako dodala, ďalšími príčinami môžu byť tiež suché alebo namáhané oči.

Na tik v oku pomôže tonik

Podľa doktorky Hechtovej nie je zvyčajne potrebná liečba, ale existujú spôsoby, ako predchádzať zášklbom v oku. Ako prvé by ste mali vynechať kofeín, alkohol a dopriať si viac spánku. Podľa Hechtovej je za tikmi veľmi pravdepodobne jedna z týchto príčin, no má však ešte jednu cennú radu. Pri šklbaní v oku by ste mali vypiť pohár toniku. Tento nápoj obsahuje chinín, ktorý podľa štúdií môže zabrániť svalovým kŕčom.

Kŕčov sa zvyčajne netreba obávať, môžu prichádzať a odchádzať aj po dobu niekoľkých dní, ale po pár týždňoch by mali zmiznúť. Stres, úzkosť a niektoré lieky môžu tiež vyvolať zášklby očí. Je preto dôležité dopriať si odpočinok a relax.

Tí, ktorí s týmto príznakom bojujú dlhšie ako dva týždne, by však mali navštíviť svojho praktického lekára. "Ak zášklby očných viečok stále pretrvávajú, určite by som navštívil očného lekára, aby zistil hlavnú príčinu a či vám môžeme nejako pomôcť,“ dodala doktorka Hechtová.