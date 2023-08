Úroda jabĺk bude tento rok podľa odhadov najnižšia za posledných 7 rokov

Vyplýva to z pravidelných odhadov úrody ovocia, ktoré vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave. Odhaduje sa napríklad, že celková úroda marhúľ môže byť až o polovicu nižšia ako vlani a jabĺk by mohlo byť menej o 13,6 %. Ak sa naplnia tieto odhady, úroda jabĺk tak bude najnižšia za posledných sedem rokov. Informovala o tom Monika Opartyová z ÚKSUP.

„V porovnaní s minuloročným štatistickým zisťovaním konečnej produkcie ovocia sú tohtoročné odhady úrody nižšie pri jablkách približne o 4227 ton (pokles o 13,6 %), pri hruškách o 128 ton (pokles o 12,2 %), pri broskyniach o 62 ton (pokles o 4,9 %) a pri marhuliach o 249 ton (pokles o 53,8 %). Reálna úroda sa zisťuje až k 31. decembru, už tieto odhady však ukazujú, že tento rok domácemu ovociu veľmi nepraje. Najviac to vidno pri marhuliach, ktoré zničili najmä jarné mrazy, no zaujímavosťou je aj klesajúca úroda jabĺk,“ spresnila generálna riaditeľka ÚKSÚP v Bratislave Štefánia Buschbacher.

Napríklad v porovnaní s rokom 2018, keď bola úroda ovocia pomerne bohatá a slovenskí pestovatelia vyprodukovali viac ako 43.000 ton jabĺk, sa tento rok podľa jej slov očakáva menej domácich jabĺk až o takmer 17.000 ton. „Ak sa odhady naplnia, vyzerá to tak, že od roku 2017 budeme mať najnižšiu úrodu jabĺk,“ upozornila generálna riaditeľka ÚKSÚP.

Podľa inšpektorov ÚKSÚP pre bohatú úrodu ovocia je dôležitá najmä závlaha, výživa a ochrana pred mrazmi. Práve jarné mrazy môžu výrazne ovplyvniť úrodu ovocia, v lete to môže byť zase krupobitie, nedostatok vlahy, ale aj jej nárazový prebytok pri výdatných dlhšie trvajúcich dažďoch, ktoré môžu spôsobiť, že plody praskajú a nedorastajú do takej veľkosti, ako by mali. Aj deficit živín sa môže prejaviť znížením úrody. Pre správny rast stromov sú dôležité najmä dusík, vápnik, fosfor, draslík a horčík. Vhodné je dopĺňať aj humus do pôdy.

„Veľmi dôležité je aj to, aby si pestovatelia všímali ochorenia a škodcov a včas proti nim zakročili správnym postrekom alebo iným odporúčaným spôsobom. Aj preto ÚKSÚP pravidelne informuje pestovateľov, ale aj verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych sietí o aktuálnych ochoreniach rastlín a stromov a vhodných postrekoch proti nim. Zároveň pripomíname, že dobrou voľbou môže byť aj výber rezistentných odrôd,“ dodala Buschbacher.