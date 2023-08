Najnebezpečnejšie letisko na svete: Na pilotov tam čakajú drsné podmienky

Vstupná brána na Mount Everest či najnebezpečnejšie letisko na svete. Tak mnohí hovoria letisku Tenzing Hillary v Nepále v meste Lukla. Nie je to však bezdôvodne. V priebehu rokov sa tam udialo mnoho smrteľných nehôd, zomreli pri nich desiatky cestujúcich i členov posádky. Napriek tomu tam cestujúci aj naďalej chodia. Dôvodom sú rôzne expedície do Himalájí alebo rovno pokus o neistý výstup na Everest.

Letisko je pomenované po Šerpovi Tenzingovi Norgayovi a Sirovi Edmundovi Hillarym, ktorí ako prví vystúpili na Mount Everest. Je skutočnou zmesou všetkého, čo predstavuje výzvu pre lietadlá a pilotov.

Podmienky sťažujú pristávanie

Nielenže sa letisko nachádza vo vysokej nadmorskej výške (2 846 m n. m.), ale je lemované takmer 7 000 metrov vysokými vrcholmi. Podmienky v údolí často sťažujú let s komerčným lietadlom. Navyše, redší vzduch vysokých nadmorských výšok sťažuje motorom generovať ťah. Znížený odpor tiež robí problémy pri spomaľovaní lietadla. To znamená, že je dôležitá dlhá pristávacia dráha. Ani tú však v Lukle piloti nenájdu. Pristávacia dráha letiska Lukla je vyrobená zo spevneného asfaltu a na dĺžku meria nie viac ako 527 metrov. Má však sklon 12 % smerom do kopca, čo pomáha lietadlám pri pristávaní spomaliť. Mimochodom, pristávacia dráha nebola do roku 2001 spevnená.

Letisko je len pre vybrané druhy lietadiel

Aby toho nebolo málo, kvôli okolitým horám je tak málo príležitostí na nezdarený prístup, že neexistujú žiadne postupy na obchádzanie. Keď sa lietadlo začne približovať, jednoducho musí pristáť. Vzhľadom na tieto faktory tam nemôžu pristávať hocijaké lietadlá.

Letisko tak môžu využívať iba vrtuľníky a malé turbovrtuľové motory ako De Havilland DHC-6 Twin Otters, Pilatus PC-6 Porters, Dornier Do-228 a L-410 Turbolets. Napriek týmto preventívnym opatreniam Lukla stále zaznamenala značný počet nehôd.

Keď nie sú podmienky, nepristáva sa

Správne lietadlo ani skúsený pilot však nemusia zaručiť, že v daný deň poletíte. Počasie v tejto hornatej oblasti je mimoriadne nepredvídateľné. Počas monzúnového obdobia je asi polovica letov zrušených z dôvodu nízkej viditeľnosti. Letisko sa tiež bežne zatvára kvôli bočnému vetru.

Ďalšie zaujímavé fakty o letisku Lukla