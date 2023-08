Čiastočná uzávera na D1: Na týchto úsekoch diaľnice sa bude pracovať, využite radšej obchádzky

Uzávera bude platiť v dvoch úsekoch a pravom jazdnom páse od pondelka do štvrtka (31. 8.) a od pondelka 4. septembra do stredy 6. septembra. V ďalších dvoch úsekoch a ľavom jazdnom páse bude uzávera platiť od utorka (29. 8.) do piatka (1. 9.) a od utorka 5. septembra do pondelka 11. septembra.

Doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu podľa postupu prác.

NDS apeluje na vodičov, aby dbali na bezpečnosť ich pracovníkov a aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.

„Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti,“ dodala Žgravčáková.