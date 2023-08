Tajomstvo ukryté pod dunami: Toto sa nachádza pod pieskom

Čo by ste našli, ak by ste stále kopali a dostali sa až pod piesok? Odpoveď závisí od toho, kde sa práve nachádzate. Niektoré piesočné duny sa napríklad pohybujú v dôsledku vetra, čo znamená, že tam môže byť celý les, ako aj závrty, ktoré vás môžu pohltiť.

Ak by ste kopali na pláži, môžete nájsť piesok, ktorý bol zhutnený a premenený pod tlakom na sedimentárny kameň pieskovec. Ak by ste chceli pokračovať v kopaní, potrebovali by ste pokročilé vŕtacie zariadenie. Vtedy by ste narazili na skalné podložie, píše portál IFL Science.

Väčšina púští je pokrytá samotným odkrytým podložím, ktoré je rozdrvené. Piesok tam vzniká väčšinou zvetrávaním obnaženého skalného podložia. Suchá púštna krajina sa cez deň zahrieva a v noci ochladzuje, tým dochádza k praskaniu skál. V priebehu tisícov alebo miliónov rokov, za pomoci vetra sa menšie skaly rozomelú na piesok. Keby ste teda kopali, opäť by ste našli skalné podložie a vyschnutú hlinu. Typ, farba a tvrdosť povrchovej horniny závisí od geologických charakteristík regiónu.

Čo sa ukrýva pod dunami?

Púšť nemusí byť nevyhnutne plochá, takže existujú kopce a skalné útvary, ktoré sú buď zvetrané až na plochú zem pod ňou, alebo sú vytvarované do výbežkov vplyvom síl erózie. Zvlnené pláne dún môžu tiež naznačovať zvlnené kopce, ktoré pod nimi kedysi existovali. Piesočné duny však môžu ukrývať aj rôzne zaujímavosti, ktoré pred rokmi pochovali. Napríklad v roku 2010 vedci našli pod saharským pieskom dôkazy o veľkom prehistorickom jazere.