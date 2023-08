Premiér rokuje o podpore vládnych návrhov zákonov

Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a so zmenami v Trestnom zákone na mimoriadnu schôdzu parlamentu má zatiaľ prisľúbenú podporu 30 poslancov. Ódor to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Prvý návrh je podľa neho dôležitý preto, aby sa upokojila situácia v súvislosti s pediatrami. „Druhý návrh sa týka toho, že duševne chorí ľudia nemôžu pobehovať po ulici a páchať trestné činy,“ podotkol predseda vlády. Verí, že oba návrhy v parlamente získajú podporu. „Nemám to garantované, ale ďalej rokujem s politickými stranami,“ dodal.

Ódor zopakoval, že vláda stiahne tieto návrhy z legislatívneho procesu, ak by sa k nim objavili nesúvisiace zmeny. „O obsahu je vždy možné debatovať, ale ak tam chce niekto prilepiť niečo, čo absolútne nesúvisí s tou témou, sme pripravení tieto návrhy stiahnuť. Nechceme sa dostať do predvolebnej kampane alebo do prestrelky politických strán,“ doplnil.