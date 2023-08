Video: Neuveriteľné správanie plavčíka: Vystrašeného mladíka skopol zo skokanského mostíka

Plavčík doslova skopol mladíka zo skokanského mostíka.

Portál The U.S. Sun vysvetľuje, že vystrašeného plavca sa najskôr pokúsili presvedčiť dvaja plavčíci. Tretí člen personálu očividne nebol taký trpezlivý. Na záberoch možno vidieť, ako sa drží zábradlia a vykopáva mladíka dole. Následne vydesený mladík spadne z desaťmetrovej výšky do vody.

Podľa rakúskych novín OÖNachrichten stále prebiehajú interné vyšetrovania v rámci spoločnosti, pričom dotknutý zamestnanec odišiel po incidente na dovolenku. Vyhlásenie Steyrer Stadtbades - orgánu zodpovedného za kúpalisko, kde k incidentu došlo - potvrdilo, že plavčík pracoval pre ich spoločnosť a vykopol muža z plošiny, píše DailyMail.

„Nebude môcť pracovať v konkrétnom bazéne, kde došlo k incidentu, a má tam pozastavenú prácu na zvyšok letnej sezóny, ale môže pracovať v inej pobočke,” dodáva portál.

Po stretnutí s ľuďmi na kúpalisku, ktorí boli v tom čase prítomní, sa ospravedlnila spoločnosť aj za „nedostatok úsudku“ plavčíka.