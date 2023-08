84-ročná babička sa stále venuje adrenalínovému športu. Chcela by skákať s Tomom Cruisom

84-ročná Kim Emmons-Knor skáče s padákom väčšinu svojho života. Prvý skok uskutočnila v roku 1959, keď mala 20 rokov. Knor hovorí, že bola v Chicagu, keď prvýkrát počula skupinu armádnych záložníkov hovoriť o parašutistickom klube. To takmer okamžite vzbudilo jej záujem a čoskoro zistili, že ju tím potrebuje rovnako ako ona tím.

Nemali totiž žiadny americký tím na majstrovstvá sveta. Mali mužov, ale nie ženy, informuje CBS. Kim v rozhovore pre The U.S. Sun poznamenala, že jej láska k parašutizmu sa stala príliš veľkou na to, aby ju ignorovala. V roku 1962 súťažila ako súčasť vôbec prvého ženského parašutistického tímu Spojených štátov amerických. Odvtedy skákala padákom po Amerike, Európe aj inde. Získala najlepších priateľov a nádherné spomienky.

Keďže z toho nedokázala dostatočne vyžiť, na nejaký čas začala podnikať a otvorila si úspešnú spoločnosť na výrobu kontaktných šošoviek. Majsterka sveta sa nevzdávala svojho sna a rozhodla sa všetko risknúť. Predala všetko, čo mala a odišla sa do Európy, kde poznala niekoľko priateľov z komunity parašutistov, u ktorých mohla zostať. „Vtedy som si skutočne uvedomila, že toto je to, čo chcem," poznamenala Kim. Uvedomila si, že parašutizmus je v jej DNA.

Po návrate do USA si našla manžela, podobne zmýšľajúceho skokana, ktorý pracoval pre parašutistickú spoločnosť. Po narodení detí a smrti jej manžela netrvalo dlho a Kim sa opäť vrátila na oblohu a stanovila si monumentálny cieľ – 1 000 celoživotných zoskokov. Pri návrate k športu pritom mala asi 400 zoskokov.

84-ročná žena naďalej plní svoj sľub a robí tandemové zoskoky po boku svojich detí a vnúčat. Uprednostňuje skákať sama, ale aby sa vyhla zraneniu pri neočakávaných pristátiach a udržala proces v chode až do 1000, musí skákať vždy s niekým.

Členom komunity parašutistov je aj herec Tom Cruise, ktorý mal absolvovať približne 500 zoskokov v rámci prípravy na filmy i rekreačne. Kim dúfa, že by sa jej mohlo raz podariť skákať práve s populárnym hercom.