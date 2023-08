Ako skladovať cesnak, aby vydržal čo najdlhšie a nezačal plesnieť?

Cesnak je nevyhnutnou prísadou mnohých jedál, no často sa ním plytvá. Dôvodom je nesprávne skladovanie a z toho vyplývajúce kazenie či pleseň. Môže sa zdať rozumné jednoducho uchovávať cesnak v chladničke, tam však rýchlo zmäkne a pokazí sa, pretože mu chladné a vlhké prostredie nesedí.

Ideálna teplota, sucho a tma

Ideálna teplota na skladovanie cesnaku je okolo 15 až 18 stupňov Celzia, ale ak je vystavený veľkému množstvu svetla alebo vody, môže začať klíčiť a získať extrémne horkú chuť.

Cesnak teda treba uchovávať pri izbovej teplote na chladnom, suchom a tmavom mieste. Mala by tam byť dobrá cirkulácia vzduchu. Určite nepatrí do chladničky, kde je vlhko.

Treba vedieť, že cesnak po roztrhnutí hlavičky začne rýchlo vysychať, preto je najvhodnejšie uchovávať ho v celku a nerozoberať na jednotlivé strúčiky.

Ošúpané strúčiky skladujte v chladničke

Hoci celé hlávky cesnaku by ste nemali dávať do chladničky, pre už ošúpané strúčiky, nakrájaný či nasekaný cesnak je chladnička ideálnym miestom. Uložte ho do vzduchotesnej nádoby a použite najneskôr do 2-3 dní.

Cesnak v mrazničke

Cesnak môžete aj zmraziť. Ak ho dobre pripravíte, môžete ho potom pri varení len vybrať a rovno pridať do hrnca. Cesnak nasekajte, nastrúhajte alebo jednotlivé strúčiky prelistujte a uložte do foriem na ľad, následne zalejte olejom a dajte zmraziť.