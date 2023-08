Pri zrážke dvoch výcvikových lietadiel zahynuli traja piloti

K havárii došlo nad Žytomyrskou oblasťou, ktorá leží západne od ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Pri zrážke zahynul aj známy pilot ukrajinských vzdušných síl vystupujúci pod volacím znakom Juice, ktorý poskytoval rozhovory zahraničným médiám.

On August 25, 2023, a terrible plane crash occurred in Zhytomyr Region, Ukraine’s Air Force reported.



During a combat mission, the crews of two L-39 combat trainer aircraft collided in the sky. All three pilots unfortunately lost their lives